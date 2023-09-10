ضبط 10 طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

وتنفيذاً للتوجيهات، تمكنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى، من ضبط سيارة جامبو على طريق ههيا الدائري محملة بعدد ( 200 ) شيكارة سكر سائب، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها ( 10 ) طن سكر مجهول المصدر، وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدر حيازته، وتم تحرير المحضر رقم 13665 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات في أحد المخازن على ذمة المحضر.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمرارًا للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

وخلال شهر أغسطس الماضى قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركه البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3072) محضراً منها (2018) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و (1054) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، ومحاضر غش تجارى، ومحاضر ضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضبط سلع غذائية منها 17 طن دقيق، و10 طن ملح، و17 طن قمح، و8 طن أرز، و40 طن زيت، وطن منتجات ألبان، و635 كيلو لحوم، و4400 عبوة عصير، و300 عبوة بسكويت، و600 كيلو سكر، جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 1000 لتر سولار، و2250 قاروصة سجائر، و35 أسطوانة بوتاجاز، جميعم سلع غير صالحة للاستهلاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.