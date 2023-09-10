إدارة ساقلتة الأزهرية: فتح باب التقدم لوظيفة شيخ معهد

أعلنت إدارة ساقلتة الأزهرية شمال شرق محافظة سوهاج، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة «شيخ معهد» بمعهدي نجع الساقية الابتدائي وفتيات سفلاق الإعدادي الثانوي اعتبارًا من اليوم الموافق 10/9/2023م حتى الأحد الموافق 24/9/2023م بتوجيهات فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

وأعلنت الإدارة شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال تربوي أزهري أو مؤهل عال أزهري مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2. أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل ويسمح للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة الأزهرية في التقدم لوظيفة شيخ معهد ابتدائي.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.



أما عن الأوراق المطلوبة فهي:

- طلب مستوفٍ للبيانات

– صورة من خطاب اجتياز الكادر

– صورة من بطاقة الرقم القومي

– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها

– صورة من مباشرة العمل).



مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وأن يكون التقديم بإدارة ساقلتة الأزهرية.