الشباب والرياضة: دورة تدريبية لإعداد إخصائيين في مجال التخاطب وتنمية المهارات

نفذت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية لتنمية الشباب –الإدارة العامة للأنشطة الجامعية (إدارة قادرون باختلاف) دورة تدريبية لإعداد إخصائيين في مجال التخاطب وتنمية المهارات لتأهيلهم للعمل داخل مركز تخاطب سيوة بمحافظة مطروح .

يأتي التدريب في اطار المشروع القومى لمراكز التخاطب وتنمية المهارات التي تم انشائها وتجهيزها داخل مراكز التخاطب في إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التعاون لخدمة ذوى القدرات و الهمم.

يذكر أن إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات (٦٨) مركزاً على مستوى الجمهورية ، مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة لتقدم جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتكامل الحسي، بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي وإختبارات الذكاء ويتم تقديم الخدمة بالمجان.

كما يستهدف المشروع ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد وتأخر الكلام ومشاكل النطق وإضطراب فرط الحركة وتشتيت الإنتباه وصعوبات التعلم وتعديل السلوك.