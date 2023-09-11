فيتوريا: سعيد بتكريمي وأعد المصريين بالعمل

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن سعادته البالغة من تكريمه في حفل رعاية المنتخبات الوطنية.

ونجح المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي ستنطلق في العام المقبل.

تصريحات فيتوريا

علق فيتوريا على تكريمه، فقال: "لم أنتظر هذا التكريم، أوجه الشكر على الاهتمام والمساندة، فخر بالنسبة لي تكريمي".

وتابع المدرب البرتغالي تصريحاته: " هذا التركيم ليس لي فقط، لكن هناك جزء منه للاعبين الذين شاركوا معنا في المباريات والمعسكرات وكذلك الجهاز الفني الذي يساعد ويعمل معي في المباريات".

وعن الوعود التي يقدمها للمصريين، قال: "ما أستطيع أن أعد به في الوقت الحالي هو العمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل أن يكون منتخب مصر في مستوى مميز".

وأتم فيتوريا تصريحاته: "سعيد للغاية بحضوري وواثق أننا جميعًا سوف نحقق جميع الأهداف التي نحلم بها".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يبحث التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، والتي ستقام في يناير وفبراير المقبل من عام 2024.

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة المنتخب التونسي، الثلاثاء المقبل، في المباراة التي تُقام على ملعب الدفاع الجوي.