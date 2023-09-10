محمد عواد يواصل برنامجه التأهيلي

يستمر حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد حارس، في مواصلة برنامجه التأهيلي، خلال مران الفارس الأبيض الصباحي الذي أُقيم اليوم الأحد خلال المعسكر المغلق للفريق بمصر الجديدة .

وشارك محمد عواد في مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعدما أُصيب بارتشاح في الركبة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واجه السكة الحديد وديًا، حيث فاز بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.