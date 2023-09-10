أوركسترا الشباب والرياضة ومراكز الفنون للفنون الشعبية يشاركان بالإحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية

نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، حفل فني بمشاركة مراكز الفنون للفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وأوركسترا وزارة الشباب والرياضة للإحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية.

وقد حضر الحفل الدكتور ممدوح غراب -محافظ الشرقية، نجوى صلاح- رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، علاء الدين الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار محافظة الشرقية للمشروعات، ونيافة الحبر الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية ، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسر بمحافظة الشرقية.

وقد أقيم الاحتفال بمنطقة تل البسطة الأثرية، وتضمن الحفل فقرات فنية مختلفة من فنانين محافظة الشرقية بالإضافة للعروض والفقرات الإستعراضية لفريق مراكز الفنون للفنون الشعبية، ثم أختتم بحفل غنائي لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز.

وقد أشار محافظ الشرقية في كلمته عن مدى تقديره لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهودها ودعمها لمحافظة الشرقية في المجالات المختلفة الرياضية والثقافية والفنية والبرامج الشبابية التي يتم تنفيذها بالمحافظة .

ونوه إلى الإنجازات الكبيرة والمشروعات التي نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظة الشرقية بصفة خاصة.



