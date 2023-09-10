تشكيل نيجيريا المتوقع أمام ساوتومي و برينسيب تصفيات أمم إفريقيا

يستعد المنتخب النيجيري لمواجهة ساوتومي و برينسيب، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ومن المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني للمنتخب النيجيري مباراة ساوتومي و برينسيب، بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون.

الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.

ترتيب المجموعة

يحتل المنتخب النيجيري صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يأتي غينيا بيساو في الوصافة بـ 10 نقاط.

فيما يأتي منتخب سيراليون ثالثًا بـ 5 نقاط، بينما تتزيل ساوتومي و برينسيب ترتيب المجموعة بـ نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة نيجيريا و ساوتومي و برينسيب في السابعة من مساء الليلة، والتي ستثنقل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.