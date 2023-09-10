ليفاندوفسكي يقود تشكيل بولندا المتوقع في مواجهة ألبانيا اليوم

يلتقي منتخب بولندا بقيادة المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس مساء اليوم الأحد مع نظيره منتخب ألبانيا في مواجهة من العيار الثقيل ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024.

التشكيل المتوقع لمباراة ألبانيا وبولندا في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بيرتشزنيسكي، جليك، كيوير، ماتي كاش.

خط الوسط: كامينيسكي، كيرتشيوفاك، سزيمانيسكي، زيلنيسكي، زاليفسكي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة بولندا وألبانيا اليوم في تصفيات يورو 2024

تنطلق مباراة بولندا وألبانيا مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، و مكة المكرمة.

وتذاع مباراة بولندا وألبانيا عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium في تصفيات يورو 2024.

وأثار البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني الجدل بعد احتفاله في مباراة منتخب بلاده التي جمعته أمام نظيره جزر الفارو.

واقيمت مباراة منتخب بولندا ضد جزر فارو والتي انتهت بفوز منتخب بولندا بهدفين دون رد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا يوم الجمعة الماضية.

واحتفل ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بوضع يديه على وجهه، وتغطية عينيه وأذنيه وفمه على التوالي، بعد الهدف الذي سجله في مباراة منتخب بلاده.

كما ذكرت تقارير صحفية، أن هذا الاحتفال يرتبط بما يسمى القرود الثلاثة أو قرود الحكمة من الثقافة اليابانية، وهو يشار إلى أنهم لا يرون الشر، ولا يسمعون به، ولا يقولونه

وآثار هذا الاحتفال الجدل حيث هناك من قال أن هذا الاحتفال هو رد من مهاجم برشلونة على الانتقادات التي يتعرض اليها بسبب مستواه خلال الفترة الأخيرة

بينما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن ليفاندوفسكي كشف حقيقة رسالته من هذا الاحتفال قائلا: إنه سر عائلي.. اليوم عيد ميلاد زوجتي.. وهي تعرف ما يعنيه ذلك وما أريد قوله”.

وقد نجح مهاجم برشلونة في تسجيل 3 أهداف خلال مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024 المقبلة، منهم هدفين خلال لقاء جزر الفارو بالأمس.

ويحتل منتخب بولندا المركز الثالث ضمن جدول ترتيب مجموعته في التصيفات المؤهلة لكأس أمم أوروبا، برصيد 6 نقاط، جمعهم من 4 مباريات خاضها خلال التصفيات حتى الآن.