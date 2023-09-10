هولندا وإيرلندا في صدام مشتعل اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع المنتخب الإيرلندي بنظيره الهولندي، ضمن الجولة السادسة من التصفيات لكأس الأمم الأوروبية "اليورو" 2024.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية وحماس كبير، حيث يرغب المنتخب الهولندي في تحقيق الفوز خلال مواجهة الليلة.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة إيرلندا أمام هولندا في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة هولندا أمام إيرلندا عبر قناة beIN Sports HD 1، والتي تعد الوكيل الحصري في مصر والشرق الأوسط.

ترتيب المجموعة

يأتي المنتخب الهولندي في المجموعة الثانية من تصفيات أمم أوروبا 2024، رفقة كل من نظيره الفرنسي، واليوناني، وجبل

طارق، وإيرلندا.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

يحتل المنتخب الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بينما تأتي هولندا في المركز الثاني بـ 6 نقاط، واليونان ثالث الترتيب بنفس الرصيد، وإيرلندا رابعًا بـ 3 نقاط، ىفيما يتزيل منتخب جبل طارق المجموعة بدون رصيد من النقاط.