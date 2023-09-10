مع اقتراب انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي.. مراقبون يكشفون عن مصير أسعار الذهب

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من التذبذب، ما بين ارتفاع وانخفاض للمعدن الأصفر، في ظل عدم وضوح الصورة مما يضعف الطلب الحالي على الذهب، حيث يفضل الجميع الانتظار قبل البيع أو الشراء مع انتشار شائعات عن التعويم خلال الأيام المقبلة.

ويرى مراقبون أن أسعار الذهب سترتفع بشكل كبير مع انتهاء مدة الإعفاء الجمركي التي أقرها مجلس الوزراء بنسب تتراوح من 10% إلى 15% عند انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي عن واردات الذهب، وذلك بسبب النقص في المعروض الذي سينتج عن هذا خاصة مع وقف عمليات استيراد الدولة للذهب بسبب أزمة شح الدولار.

مبادرة زيرو جمارك وسد حاجة السوق المحلي

وكانت وزارة التموين قد تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء بمد فترة مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، حيث من المفترض أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر القادم.

في هذا السياق أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن السوق المحلي استفاد من مبادرة زيرو جمارك بعد دخول 600 كيلو ذهب من الخارج عقب قرار إعفاء ورادات الذهب من الجمارك، قائلا إن مبادرة التموين التي أطلقتها بخصوص السماح بإدخال الذهب للمصرين وغير المصرين من الخارج ساهمت في تدفق كميات الذهب إلى السوق المصري.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال مداخلة تليفزيونية، أن ما يطبق هو ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية، والتي لا تعادل قيمة لا تذكر على قيمة الذهب.

وأشار فرج إلى أنه من المقرر أن تنتهي مبادرة زيرو جمارك على الذهب خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن دخول هذه الكمية من الذهب ساهم في تعويض النقص في الحصيلة الدولارية، حيث يعد الذهب عملة توازي الدولار، كما ساعد في استقرار السوق المحلي.

أسعار الذهب الآن

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 2514 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2200 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها، وحقق سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 17600 جنيه.