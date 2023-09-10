أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا كبيرا خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,200 جنيه بعد أن تخطي سعره خلال الأيام الماضية 2800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286



