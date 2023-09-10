أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا كبيرا خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,200 جنيه بعد أن تخطي سعره خلال الأيام الماضية 2800 جنيه.
أسعار الذهب اليوم
وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-
عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514
عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305
عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200
عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886
عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467
عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257
الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286