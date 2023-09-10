صور زيارة الرئيس السيسي لضريح غاندي على هامش قمة الـ20

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ صباح اليوم، ضريح غاندي على هامش قمة مجموعة العشرين بالهند.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى شارك في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، وأكد أن هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التي باتت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضًا في الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية.