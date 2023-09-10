الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صور زيارة الرئيس السيسي لضريح غاندي على هامش قمة الـ20

بوابة الوفد الإلكترونية

 زار الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ صباح اليوم، ضريح غاندي على هامش قمة مجموعة العشرين بالهند.

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نص كلمة السيسي في الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين بنيودلهي

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السيسي يلتقي المستشار الألماني على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى شارك  في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، وأكد أن هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التي باتت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضًا في الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية.

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