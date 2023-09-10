35.3% نموًا فى رأس المال السوقى مسجلا مستويات تاريخية

126.3% ارتفاعًا بالمؤشر

حقق مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 أعلى قمة تاريخية له فى جلسة الخميس الماضى 7 سبتمبر 2023... أغلق المؤشر عند مستوى 19467 نقطة، وهو يمثل نسبة ارتفاع قدرها 126.3% مقارنة بأقل مستوى له فى 6-يوليو-2022، حيث سجل وقتها 8600 نقطة، كما يمثل ذلك نسبة ارتفاع سنوى قدرها 32.7% منذ بداية العام وحتى نهاية الجلسة وهى أعلى نسبة ارتفاع سنوى منذ عام 2016.

كما حقق رأس المال السوقى أعلى مستوى له منذ نشأة البورصة المصرية متخطياً 1.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 35.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

وكان أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية قد أكد فى بداية استلامه لمهام عمله تقديره الكبير للتطور الملحوظ الذى يشهده السوق مدفوعًا فى المقام الأول بجودة وحسن التنسيق بين البورصة والهيئة خلال الفترة الماضية، مشددا على استمرار التكامل والتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية سعيا لاستمرار استقرار السوق لزيادة كفاءته وتطوير آلياته بما يسمح بتنويع الخيارات الاستثمارية لجذب مختلف فئات المستثمرين. كما أكد اهتمامه بالملفات التى كانت القيادات السابقة للبورصة قد قطعت فيها شوطًا طويلًا، وأبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال، مشيرًا إلى الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه التكنولوجيا فى تنشيط التعاملات بالبورصة وجذب فئات جديدة من المستثمرين.