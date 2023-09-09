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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب المصري يحتفل بعيد الفلاح المصري

احتفالية عيد الفلاح
احتفالية عيد الفلاح المصري

احتفل مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس الامناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام تزامنا مع مرور عامين على الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحت شعار “ نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ضوء الجمهورية الجديدة”.

احتفالية عيد الفلاح المصري

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الفلاح المصري بين الماضى والحاضر وثائقي لاحتفالية عيد الفلاح

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وجاء هذا الاحتفال بحضور ا.د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب لفيف من السادة الوزراء والشخصيات العامة وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي،وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإقتصادية المعنية بالشأن الزراعي.

 

 

 

 


 

 

وفي ذلك السياق؛ اوضح د. محمد ممدوح أن الاحتفال بعيد الفلاح المصري يأتي كل عام تقديرا لدوره في التنمية وتكريما على جهده المتواصل عبر السنين في تعظيم الاقتصاد المصري وأشار ممدوح أن خلال الأزمات المختلفة التي مرت بها الدولة المصرية لم يتوقف فلاحي مصر عن العمل والإنتاج ولم يتأثر القطاع الزراعي والإنتاجية بفضل جهود الفلاحين.

وفي سياق متصل أوضح ممدوح أنه بالرغم من الدور الفعال الذي لعبه الفلاح المصري الا أنه عاني من التهميش والاقصاء حتى جاء اهتمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأخذ قرار بتطوير وتنمية كل القرى المصرية تحت مظلة مشروع حياة كريمة كما جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خارطة طريق تعزز حقوق الإنسان لجميع الفئات المجتمعية وعلى رأسهم الفلاحين ليطلق مجلس الشباب المصري البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام للمساهمة في معالجة التحديات التي افردتها الاستراتيجية .

 

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احتفالية عيد الفلاح المصري


 

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