زلزال المغرب.. الملك محمد السادس الحداد الوطني 3 أيام على أرواح الضحايا

أعلن الملك محمد السادس، ملك المغرب، الحداد الوطني لمدة 3 أيام في المغرب، على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب خلال الساعات الأخيرة.

زلزال المغرب:

كان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، وأعقبته هزات ارتدادية، ألحقت أضرارًا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية، وتسبب الزلزال بأضرار مادية جسيمة.



تواصل السلطات في المغرب، تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجيستية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، فيما تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.

فقًا للبيان، أكدت وزارة الداخلية أن عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس، وتتم في ظروف جيدة، موجهة تحية اعتزاز وتقدير للسكان على الحس الوطني العالي والتضامن الكبير من أجل تجاوز آثار الزلزال ودعم الجهود المبذولة.

في سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، إلى 1037 قتيلًا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة.

هذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا فى المغرب منذ 1960 عندما وقع زلزال وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وفقًا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.