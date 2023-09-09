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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد يفوز على المصرية للاتصالات بهدف نظيف بأولى جولات بطولة الجمهورية 2008

زد 2008
زد 2008

نجح فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 ، في تحقيق الفوز علي فريق المصرية للاتصالات بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولي لبطولة دوري الجمهورية تحت قيادة جوزب دي ماريا المدير الفني للفريق .

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جاء هدف الفوز لفريق زد عن طريق اللاعب زياد علي ، بينما حرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد اليوم .

جهاز زد

يتكون الجهاز الفني لفريق 2008 بنادي زد من الأتي:

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا 

مدرب عام ك/ احمد كمال 

مدرب ك/ عبدالحميد محمد

مدرب حراس ك/ عمرو احمد

اداري الفريق ك/ يحيى معوض 

مدرب أحمال ك/  عمر جابر 

أخصائي د/ عمر مدحت

محلل فني ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ مازن درويش.

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