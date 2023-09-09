زد يفوز على المصرية للاتصالات بهدف نظيف بأولى جولات بطولة الجمهورية 2008
نجح فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 ، في تحقيق الفوز علي فريق المصرية للاتصالات بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولي لبطولة دوري الجمهورية تحت قيادة جوزب دي ماريا المدير الفني للفريق .
جاء هدف الفوز لفريق زد عن طريق اللاعب زياد علي ، بينما حرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد اليوم .
جهاز زد
يتكون الجهاز الفني لفريق 2008 بنادي زد من الأتي:
مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا
مدرب عام ك/ احمد كمال
مدرب ك/ عبدالحميد محمد
مدرب حراس ك/ عمرو احمد
اداري الفريق ك/ يحيى معوض
مدرب أحمال ك/ عمر جابر
أخصائي د/ عمر مدحت
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ مازن درويش.