زد يفوز على المصرية للاتصالات بهدف نظيف بأولى جولات بطولة الجمهورية 2008

نجح فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 ، في تحقيق الفوز علي فريق المصرية للاتصالات بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولي لبطولة دوري الجمهورية تحت قيادة جوزب دي ماريا المدير الفني للفريق .

جاء هدف الفوز لفريق زد عن طريق اللاعب زياد علي ، بينما حرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد اليوم .

جهاز زد

يتكون الجهاز الفني لفريق 2008 بنادي زد من الأتي:

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا

مدرب عام ك/ احمد كمال

مدرب ك/ عبدالحميد محمد

مدرب حراس ك/ عمرو احمد

اداري الفريق ك/ يحيى معوض

مدرب أحمال ك/ عمر جابر

أخصائي د/ عمر مدحت

محلل فني ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ مازن درويش.