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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يستعين بطبيب قطاع الناشئين بعد رحيل أبو العينين

الأهلي
الأهلي

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن استعانة الفريق الأول بخدمات الدكتور أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين.

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جاء قرار الاستعانة بطبيب قطاع الناشئين بعد استقالة الدكتور تامر أبو العينين من منصبه كرئيس للجهاز الطبي.

وكان تامر أبو العينين قد رحل عن منصبه لأسباب خاصة رافضاً الإفصاح عنها.

في سياق متصل، يرغب الأهلي في تحقيق أقصى استفادة من المعسكر الذي يُقام بالنمسا، وذلك استعدادًا للموسم الجديد وبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر اقامتها خلال الفترة المقبلة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي في الخامس عشر من الشهر الجاري.

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