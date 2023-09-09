الأهلي يستعين بطبيب قطاع الناشئين بعد رحيل أبو العينين

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن استعانة الفريق الأول بخدمات الدكتور أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين.

جاء قرار الاستعانة بطبيب قطاع الناشئين بعد استقالة الدكتور تامر أبو العينين من منصبه كرئيس للجهاز الطبي.

وكان تامر أبو العينين قد رحل عن منصبه لأسباب خاصة رافضاً الإفصاح عنها.

في سياق متصل، يرغب الأهلي في تحقيق أقصى استفادة من المعسكر الذي يُقام بالنمسا، وذلك استعدادًا للموسم الجديد وبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر اقامتها خلال الفترة المقبلة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي في الخامس عشر من الشهر الجاري.