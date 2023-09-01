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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جولة شباب الدارسين والباحثين بالخارج في المتحف المصري الكبير (شاهد)

جولة شباب الدارسين
جولة شباب الدارسين والباحثين بالخارج في المتحف المصري الكبير

قال المهندس مينا مكين المسئول التنفيذي بمركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج، إن الهدف من إنشاء مركز ميسي عام 2021،  ربط المصريين بالخارج.

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تجميع المصريين الذين يدرسون خارج مصر

وأضاف "مكين" خلال مداخله هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على الفضائية الأولى اليوم الجمعة، أن الفكرة قائمة على تجميع المصريين الذين يدرسون خارج مصر، للاستفادة من الشباب المقيمين سواء داخل مصر أو خارجها.

وأوضح أن مركز ميسي، هدفه ايضا التركيز على الباحثين والعاملين بالخارج وقدر الاستفادة بدراستهم وخبرتهم بشهادتهم، مؤكدا ضرورة أهمية مشاركتهم بالفاعليات التي تحدث في مصر.

زيارة المتحف المصري الكبير

وأشار المسئول التنفيذي بمركز وزارة الهجرة ،إلى أن شباب الدراسين والباحثين المصريين بالخارج، قاموا بزيارة المتحف المصري الكبير، للتعرف على ما هو جديد بمصر، ومعرفتهم بالعظمة والإنجازات التي حدثت بمصر.
 

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