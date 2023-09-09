مراكز شباب المنيا تنفذ مبادرة "القرار قرارك"

تابعت إدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا، تنفيذ مبادرة القرار قرارك بمركز شباب سمالوط، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان التعاطي، مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وإدارة البرلمان والتعليم المدني والهيئات الشبابية وصندوق مكافحة الإدمان التعاطي، وذلك للتوعية بأضرار المخدرات وتأثيرها، حيث تم تنفيذ مبادرة القرار قرارك مع فئات عمرية مختلفة من الجنسين، وعرض المعلومات من خلال وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتعارف بالصندوق واهدافه، اضرار التدخين والسجائر، وانواع المخدرات واضرارها، وثم توزيع فلايرز عن اضرار الترمادول، والخط الساخن 16023 علاج بالمجان وبسرية كاملة

وتم التنسيق من إدارة البرلمان وادارة الهيئات الشبابية ، وقد تم تلوين ورسم للأطفال من خلال تلوين قصص عن الإدمان التعاطي ندوة توعية للشباب عن مخاطر الإدمان والتعاطي ، حيث تم التنفيذ من خلال منسق الصندوق اسراء رفعت ومتطوعي الصندوق ، ويأتي ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، إشراف ادارة الشباب والرياضة بسمالوط محمد شوقي مدير الإدارة، إدارة البرلمان والتعليم المدني احمد طه مدير الإدارة، وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية، أشرف محمد عبد الاعلي المسؤول الإعلامي.