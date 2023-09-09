موزمبيق تلحق بـ السنغال لـ نهائيات أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين

استطاع المنتخب الموزمبيقي من تحقيق الفوز على نظيره البنيني بنتيجة 3/2، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024.

ومن المقرر أت تُقام مسابقة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير الحالي وحتى 11 فبراير من العام المقبل.

ونجحت موزمبيق في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، حيث كان المنتخب البنيني يقدم مستوى مميز بالرغم من الهزيمة.

تفاصيل المباراة

أفتتح المنتخب البنيني سجل التهديفي من ركلة جزاء نجح في تنفيذها ستيفن موني في الدقيقة 20، بينما تعادل لموزمبيق عن طريق وينينس جواو في الدقيقة 27.

بينما في الدقيقة 31، تقدم المنتخب الموزمبيقي في النتيجة من خلال جويميا، لكن بنين أدركت التعادل في الدقيقة 50 عن طريق جوديل دوسو.

فيما عادت موزمبيق لتتقدم في النتيجة مجددًا في اللحظات الأخيرة من المباراة من خلال سيسزيو بوكيه ليحقق الفوز لتنتهي المباراة بنتيجة 3/2.

واستطاع المنتخب الموزمبيقي من الحصول على بطافقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية رفقة السنغال، حيث احتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط، خلق السنغال، والتي تحتل الصدراة بـ 13 نقطة، فيما جاءت رواندا وبيني في المركو الثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما.