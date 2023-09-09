هالاند يوجه رسالة لـ جوارديولا وبيلينجهام

وجه المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة للثنائي بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، وزميله السابق ببوروسيا دورتموند جود بيلينجهام.

وأكد هالاند على أن علاقته بجوارديولا جيدة للغاية، حيث يعد مدرب طموح للغاية ولا يتوقف أبدًا.

بينما علق على المستويات التي يقدمها بيلينجهام مع ريال مدريد، فأوضح انه يشاهد الكثير من المباريات له وسعيد للغاية من تألقه.

وقال هالاند في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب": "علاقتي بجوارديولا جيدة للغاية، فيعد مدرب طموح ولا يتوقف أبدًا".

وتابع: "جوارديولا يريد المزيد دائمًا من الجميع، هذا ما يجعله الأفضل، يخرج أفضل ما لدى لاعبيه".

بينما تحدث عن المستويات التي يقدمها بيلينجهام، فقال: "أتابع الكثير من المباريات على التلفاز، فقد شاهدت جود بالفعل، أداءه يجعلني سعيدًا للغاية".

بينما تطرق للحديث عن أحلامه مع منتخب بلاده، فقال: "نمتلك بلد صغير، لكنني أود بالمشاركة في كأس أمم أوروبا أو كأس العالم، الأمر ليس مستحيلًا".

وعن لحظة استبداله خلال مباراة لايبزيج على الرغم من تسجيله 5 أهداف، فقالهأهد: "بالتأكيد كنت محبطًا، لكنني لا أشتكي على الإطلاق".

وأضاف:"أنني أكن احترامًا كبيرًا لجوليان ألفاريز، الذي حل بدلًا مني، كان يستحق المشاركة في المباراة، ولم أشتكي للمدرب أو لأي مسئول آخر، ربما ستتاح لي فرصة أخرى للتغلب على هذا الرقم القياسي، من يدري؟".

وأختتم حواره بالحديث عن تحقيقه الكرة الذهبية، قال: "لدي إيمان كبير بنفسي، أعرف أنه لا يزال بإمكاني تحقيق الكثير، ما زلت صغيرًا، لكن نعم، أعتقد أن لدي فرصة هذا العام".