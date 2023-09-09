أحمد سليمان يكشف عن خوض الانتخابات في قائمة حسين لبيب

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن خوضه السباق الانتخابي في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة موحدة تضم نخبة من المخلصين للفارس الأبيض.

وأشار سليمان في بيانه أنه سيكون متواجد ضمن القائمة التي سيكون بها الكابتن حسين لبيب خلال الانتخابات المقبلة.

بيان أحمد سليمان

قال أحمد سليمان في بيانه:"جماهير واعضاء نادي الزمالك الحبيب، تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحله القادمة".

وتابع: “وإعلاءً لمصلحة النادى وما تقتضيه من انكار للذات واستجابه لدعوه الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف واستعاده الطريق الصحيح وتقديم رساله ايجابيه تبعث الامل في نفوس محبي هذا النادي العظيم”.

وأضاف: “فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا والتوافق علي الاهداف للارتقاء بالنادي، وبعد مناقشات مع كل الاطراف”.

وأكمل: “فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة ضمن قائمة موحده تضم نخبه من المخلصين القادرين بإذن الله علي تحقيق طموحاتكم والانتقال بالنادي الى مستقبل يليق به”.

وأختتم: “يشرفنا دعم الجميع للقائمة لما فيه مصلحه النادي، وبالله التوفيق، الكابتن حسين لبيب *الكابتن احمد سليمان، عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر".