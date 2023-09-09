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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة "دندنه" فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتها الجديدة " دندنه"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

 

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة, الأغنية من كلمات أيمن الشحات الحان وتوزيع ادم حسين  ومستشار إعلامي للمطربة شاهيناز عصام ميلاد نصرالله.

 

يذكر أحدث اعمال شاهيناز برنامج بنت أصول، واغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان، واغنية قلبي بيدلع و أغنية رنلي رنه.

وتقول مطلع الأغنية 


دندنه ع الهادي
بتلمس قلبي وكياني
وبطير في العالي
والف الدنيا في مكاني
في حالة جميلة وخداني
وسامعه كمنجات
لا ده كده مش عادي
جديد احساسي ده عليا
لو عدى قصادي 
بيخطف قلبي وعنيا
ويملى الدنيا ف عنيا بأجمل نغمات
واللا.. دندنه
 

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