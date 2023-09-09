فرج فتحي: "مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين لها دلالات سياسية مهمة"

قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ: “إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة العشرين المنعقدة حاليًّا في نيودلهي بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة له دلالات سياسية مهمة على رأسها تطور العلاقات المصرية الهندية خلال السنوات الماضية، إذْ تشهد دفعة غير مسبوقة في المجالات السياسية والاقتصادية، كذلك أنه رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم، فإن مصر يمكن أن تكون فاعلًا مهمًّا في مسار العلاقات الاقتصادية الدولية”.

أشار "فرج فتحي"، إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين تأتي عقب دعوة مصر من للانضمام إلي مجموعة "بريكس" كعضو دائم إليها، وهو ما يعكس حجم الدور المصري إقليميًّا ودوليًّا، وقدرة مصر رغم التحديات التي تواجهها في الدخول إلى التجمعات الاقتصادية الكبرى في العالم، وهو ما يعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصرية وقدرته على التعافي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على كبري الاقتصاديات في العالم.

التحديات الاقتصادية العالمية السائدة:

أضاف عضو مجلس الشيوخ فرج فتحي، أن التحديات الاقتصادية العالمية السائدة تتطلب المزيد من التعاون بين دول العالم، وتقديم مزيد من الدعم والتعاون للعالم النامي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه القمة قرارات من شأنها خلق مساحة وصوت مسموع للدولة النامية خصوصًا في إفريقيا من خلال الإعلان عن ضم الاتحاد الإفريقي رسميًّا كعضو دائم للمجموعة وهو ما يسهم في خلق نظام أكثر تمثيلًا وشمولًا، تُسمع فيه كل الأصوات.

شدد النائب فرج فتحي على أهمية مجموعة العشرين باعتبارها المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًّا في تعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد العالمى وتطويره وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالى العالمى، إضافة إلى تطوير آليات فرص العمل، مؤكدًا قوة مجموعة العشرين اقتصاديًّا، إذْ يمثل أعضاء المجموعة نحو 85% من الناتج الإجمالى العالمى، وتشكل اقتصادات المجموعة 75% من حجم التجارة العالمية.

أكد "فرج فتحي"، أن مشاركة مصر في هذه القمة يعد فرصة قوية للتعبير عن مشاكل الدول النامية وقضاياها، ومحاولة جديدة لوضع الدول الكبرى أمام تعهداتها السابقة بتوفير التمويل اللازم لهذه الدول لاستكمال خطط التنمية ومشروعات التكيف المناخي في ظل ما تواجهه من تحديات تهدد شعوب هذه الدول، مؤكدًا ضرورة تكامل الجهود بين دول العالم من أجل تأمين حياة الشعوب الفقيرة باعتباره وسيلة للحفاظ على استقرار العالم.