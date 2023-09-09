تعليم الغربية تستكمل الهيكل الإداري بتسكين بعض الوظائف القيادية

استكملت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، الهيكل الإداري الخاص ببعض الوظائف القيادية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، ففي إدارة سمنود التعليمية، تم تكليف محمد عبد الفتاح إسماعيل خضر، وكيلاً للإدارة التعليمية بسمنود.

وفي إدارة كفر الزيات التعليمية، تم تعيين محمد السيد حسن السقا، وكيلاً للإدارة التعليمية بكفر الزيات، وفي إدارة بسيون التعليمية، تم تسكين الدكتور جمال عبد الحميد محمد حضره، وكيلاً للإدارة التعليمية ببسيون، وذلك نتيجة المقابلات الشخصية التي تمت بإعلان يوليو 2022.

وقام وكيل الوزارة، بتكليف عبد الفتاح طه عبده، بتسيير أعمال مدير عام التعليم العام، وتكليف الأستاذ محمد أحمد إبراهيم أبو ليمون، بتسيير أعمال مدير إدارة بسيون التعليمية، تكليفاً مؤقتاً لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً.

وقدم وكيل الوزارة، أطيب الأمنيات لجميع القيادات الجديدة، والمجدد لها بالتوفيق والسداد في خدمة العملية التعليمية.