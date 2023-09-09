خطة عمل مستقبلية لتشغيل الغابة الخشبية بطور سيناء

استقبل الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء الدكتور حمدي جامع مدير الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة و المهندس مصطفى عبد الرحيم بحضور المهندس سامى العقبى وكيل المديرية.

وقام الدكتور حمدي جامع بالتوجه إلى الغابة الخشبية الموجودة بمدينة طور سيناء لتفقدها من أجل وضعة خطة عمل مستقبلية لتشغيلها وتحسين وتطوير العمل بها وبعد الإنتهاء من تفقد الغابة وما بها من أشجار .

تم التوجه إلى ديوان المديرية لمناقشة سبل الإستفادة والتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للتشجير ومناقشة الوضع الحالي للغابة الخشبية ورؤيا تطويرها.