مؤسسة أجيال مصر بجنوب سيناء تكرم متطوعي مشروع قيم وحياة

نظمت مؤسسة أجيال مصر مشروع قيم وحياة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريبا لـ 20 متطوع من مراكز الشباب بمركز شباب الساحل حول المبادرات المجتمعية و أهميتها وأنواعها والتخطيط للمبادرات وفقا للاحتياجات المجتمع وتنفيذ المبادرات وتوزيع الأدوار بها.

ونفذ متطوعي مؤسسة أجيال مصر مبادرة بيت القيم بمنطقه حمام موسى، حيث تم تنفيء عدد من الانشطه داخل المبادرة كأنشطة الرسم وأنشطة الألعاب الترفيهيه و الرياضيه وربطها بالقيم المصريه الاصيلة.

وتم تكريم المتطوعين فى ختام المرحله السادسه لمشروع قيم وحياه التابع لمؤسسة أجيال مصر بجنوب سيناء.

كما تم الاحتفال مع شركاء النجاح للمشروع والمتطوعين الفاعلين فى تنفيذ المشروع وتكريم الاستاذ محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره والاستاذ أحمد عبد العزيز وكيل المديرية وعدد من المتطوعين المميزين فى المرحلة السادسة.