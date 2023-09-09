تعرف علي أسعار الأسماك والدواجن اليوم في كفرالشيخ

شهدت أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، تفاوتًا في أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك والدواجن، السبت، ورصدت "بوابة الوفد" أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة كفرالشيخ، حيث تشهد الخضراوات والفاكهة استقرارًا في أسعارها داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة خلال هذه الفترة.

أسعار الخضروات

وتراوح سعرالطماطم بين 17 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والخيار 15 جنيهًا والكوسة 15 جنيهًا والجزر 20 جنيهًا والباذنجان 7 جنيهات والليمون 20 جنيهًا والفلفل 20 جنيهات والفلفل الألوان 30 جنيهًا والبصل 30 جنيهًا.

أسعار الفواكه

وجاءت أسعار الفواكه، كما يلي، سعر الشمام تراوح من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا والبرقوق 35 جنيهًا والعنب الأحمر 30 جنيهًا والعنب الأخضر 30 جنيهًا والجوافة 25 جنيهًا والموز 25 جنيهًا والعنب الأسود 30 جنيهًا.

أسعار الأسماك

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 60 و80 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيهًا، وجاء سعر كيلو البوري بين 110 جنيهات و130 جنيهًا.

سعر الدجاج الأبيض والبلدي

وشهدت محلات بيع الدواجن البيضاء استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وسجل سعر الدجاج الأبيض 62 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الدجاج البلدي 95 جنيهًا للكيلو.