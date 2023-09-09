طقس كفرالشيخ.. حار نهارًا معتدل ليلًا

تشهد مراكز ومدن وقرى محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، طقسًا معتدلًا ومشمسًا مائلًا للحرارة مصحوبًا بارتفاع في درجات الرطوبة، حيث سجلت المحافظة 38 درجة مئوية، صباحًا، وذلك على أغلب المراكز والمدن والقرى.

ويسود طقس معتدل من صباح اليوم، وتتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الخامسة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة في الساعات الأخيرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم على محافظة كفرالشيخ تبلغ 38 درجة للعظمي نهارًا والمحسوسة 40 درجة، بينما تبلغ الصغرى 27 درجة مئوية ليلًا وحتى ساعات الصباح.

أكدت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط في مدينة ومصيف بلطيم وبحيرة وبوغاز البرلس ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.