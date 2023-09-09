الشباب والرياضة بالقليوبية تختتم دورة الوفاء

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية واللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ختام دورة الوفاء ٢٠٢٣ والمقامة بمركز شباب كوم الأطرون التابع لإدارة شباب طوخ بالقليوبية في حضور النائب أسامة فتحي عضو مجلس النواب ، و النائب أبوسريع أمام عضو مجلس الشيوخ ، وعماد زينهم رئيس مجلس إدارة مركز شباب كوم الأطرون.



أقيمت الدورة في خماسي كرة القدم في الرابع من أغسطس لعام ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٦ فريق من فرق مراكز شباب إدارة طوخ وتقام المباراة النهائية بين فريقي طنط الجزيرة و برشوم الكبرى .

بدأ الحفل الختامي والمباراة النهائية لدورة الوفاء بمباراة استعراضيه لمدرسة كرة القدم بالمركز ، ثم فاعليات المباراة النهائية التي انتهت بفوز فريق مركز شباب طنط الجزيرة بخمسة أهداف مقابل لاشيء .



أشار الصبروط إلى النشاط الكبير الذي تشهده مراكز الشباب في مختلف المجالات ليس فقط في الجوانب الرياضية مؤكدا أن مراكز الشباب تشهد طفرة حقيقية وفقا لأهداف واستراتيجية الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليس فقط في النواحي الإنشائية بل في البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها مرتكز الشباب لروادها .

كما أعرب عبد الرحمن شلش عن بالغ سعادته لحضور دورة الوفاء ومشاركة الفريق الفائز مشيرا إلى ضرورة استثمار طاقات الشباب وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة في سبيل التميز والارتقاء بالأداء والتمثيل المشرف وخلق حالة من التنافس الشريف والتشجيع على ممارسة الرياضة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مرتكز الشباب .

قدم الصبروط وشلش كأس الدورة للفريق الفائز بالدورة وتم توزيع الجوائز في أجواء احتفالية تتسم بالروح الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة وسط حضور كبير من أهالي القرية وأعضاء مركز الشباب .