مهرجان المهارات الحركية للمشروع القومى بالشرقية

نظمت بالصالة المغطاة بالزقازيق التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مهرجان المهارات الحركية لأطفال المشروع القومى للموهبة الحركية، بحضور اللجنة العلمية بالوزارة.

وتم تقسيم الصالة إلى ستة محطات مختلفة على شكل ألعاب ترويحية، وتنفيذها بطريقة جماعية على هيئة فرق كل فريق ثمانية أطفال، وذلك لنشر روح المرح والسعادة بين الأطفال .

وتابع الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، فعاليات المهرجان ورحب بالحضور من اللجنة العلمية للمشروعات القومية بوزارة الشباب والادارة المركزية للاداء الرياضى، وبحضور الدكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع وأساتذة التربية الرياضية المتخصصين فى علم النفس الرياضى والترويح، والدكتور عبد العزيز الملا، عضو اللجنة العلمية، والدكتور إبراهيم جمال الدين، عضو اللجنة، الدكتور وسام سيد أحمد، عضو الادارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة.

وتم توزيع شهادات المشاركة من الاتحاد الدولى لألعاب القوى على أطفال المشروع للظهور بالمستوى الفنى والبدنى العالي، وتم توزيع تيشيرتات رياضية لجميع اللاعبين؛ وسط فرحة وسعادة من أولياء الأمور، وتم توثيق المهرجان من خلال المهندس إسلام النجار مدير المركز الإعلامي بالمديرية.

وأشادت اللجنة بحسن التنظيم وتقدم مستوى الاطفال فى فترة عامين تدريبي، واستجابة أولياء الأمور والأطفال والجهاز الفنى والإدارى للمشروع والمدربين وخبراتهم وتعاونهم، وحرصهم على تقديم التعاون والعمل بالمشروع، كونه هدف قومى يخدم أبناء المحافظة ويرتقي بمستوى الرياضة بالشرقية.