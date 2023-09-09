زكي عباس: مشاركة السيسي بمجموعة العشرين تأكيدًا على مكانة مصر التاريخية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة مجموعة العشرين في الهند، تأكيد على مكانة أهمية مصر التاريخية ودورها المحوري تجاه القضايا العربية والإقليمية والإفريقية.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي سيركز خلال القمة على كافة القضايا التي تهم الدول النامية بوجه عام والإفريقية بوجه خاص، مما يساهم في تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دور مهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي مما ينعكس على الصعيد الاقتصادي من خلال توفير فرص استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب لتكون حلقة وصل مهمة بين العالم وأفريقيا.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الرئيس السيسي سيتطرق خلال القمة إلى تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، علاوة على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشارك في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة نيودلهي بالهند.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.

ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.