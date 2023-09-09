توسيع خزانات المياه في منطقة العصلة بمدينة دهب

أجرى اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، جولة تفقدية بالمدينة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والوقوف على المشاكل التي تعيق تحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

وتفقد رئيس المدينة موقع شركة الكهرباء وشركة المياه، ومحطات الصرف الصحي، للاطمئنان على تقديم الخدمات لكافة قطاعات المدينة بشكل جيد، خاصة أن المدينة تشهد إقبال سياحي شديد خلال هذه الفترة.

وقال رئيس المدينة، إنه جار توسيع خزانات المياه بمنطقة العصلة، لزيادة سعتها التخزينية من 1200 متر مكعب يومي إلى 3200 متر مكعب يومي، بزيادة تصل إلى 1000 متر مكعب، كما جرى الانتهاء من توسعة الخزانات التي توجد بالمدينة لتصل سعتها التخزينية إلى 3200 متر مكعب، وذلك بهدف تأمين المدينة وخاصة المنتجعات السياحية.