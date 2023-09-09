المستشار محمود فوزي: عبقرية الحوار الوطني تكمن في عدم الاعتماد على التصويت (فيديو)

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ عبقرية الحوار الوطني أن جلساته لم تعتمد على التصويت، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه سيكون "مكلمة"، ولكن هذا ليس صحيحا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المكملة تعني عدم اتخاذ قرارات، مشددًا على أن لكل رأي احترامه ويتمتع بنفس عدد الدقائق والفرصة السانحة لأي شخص.

التوافق واحترام كل الآراء في الحوار الوطني

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "التوافق واحترام كل الآراء ورفع الآراء كلها للرئيس السيسي منحت الحوار الوطني احتراما كبيرا، فالحوار الوطني ليس جهاز إصدار قرارات لكنه جهاز كشف رؤى.

مجلس النواب يعمل بالتصويت

ونوه إلى أن مجلس النواب يعمل بالتصويت لأنه يتخذ قرارات، وكذلك الحكومة، أما أرضية الحوار الوطني فهي أوسع وتقدم كل هذه الرؤى للأجهزة التنفيذية والتشريعية، وفي النهاية تتخذ الجهات المعنية القرارات المختلفة".