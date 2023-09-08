حقوق الإنسان والمواطنة: الحوار الوطني توافق على عدم تعديل قانون الأحزاب (فيديو)

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن القانون القائم الخاص بالأحزاب يتلاءم مع الأحزاب السياسية المختلفة.

قضية الدمج بين الأحزاب السياسية قضية اختيارية

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "‘إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة: "قضية الدمج بين الأحزاب السياسية قضية اختيارية وليست إجبارية".

وتابع: "تحالفات الأحزاب قائمة والدستور الحالي ينص على التحالفات وتتم بين الأحزاب السياسية وبعضها البعض وبين الأحزاب السياسية والمستقلين"، موضحا: "معظم رؤساء الأحزاب توافقوا خلال الحوار الوطني على بقاء قانون الأحزاب كما هو".

