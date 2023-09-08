الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حقوق الإنسان والمواطنة: الحوار الوطني توافق على عدم تعديل قانون الأحزاب (فيديو)

المستشار جمال التهامي،
المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن القانون القائم الخاص بالأحزاب  يتلاءم مع الأحزاب السياسية المختلفة.

txt

ناجي الشهابي لـ "صالون التنسيقية": قانون الأحزاب لا يحتاج للتعديل

قضية الدمج بين الأحزاب السياسية قضية اختيارية 

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "‘إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة: "قضية الدمج بين الأحزاب السياسية قضية اختيارية وليست إجبارية".

وتابع: "تحالفات الأحزاب قائمة والدستور الحالي ينص على التحالفات وتتم بين الأحزاب السياسية وبعضها البعض وبين الأحزاب السياسية والمستقلين"، موضحا: "معظم رؤساء الأحزاب توافقوا خلال الحوار الوطني على بقاء قانون الأحزاب كما هو".
 

مواد متعلقة

النائب محمد إسماعيل لـ«صالون التنسيقية»: نحتاج لقانون جديد لتوسيع صلاحيات لجنة شئون الأحزاب

الحوار الوطني.. محمد سيف الله أبو النجا يطالب تعديل قانون الأحزاب السياسية
الجريدة الورقية