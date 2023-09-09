رئيس فلسطين يُعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال العنيف

أعرب الرئيس الفلسطيني، "محمود عباس"، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس، في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمُدن في المملكة المغربية، مُخلفًا المئات من الضحايا بين وفيات ومُصابين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت.

وأكد "أبو مازن" في برقية التعزية عن تضامنه متعاطفه مع المغرب في هذا المصاب الجلل.

​​وتقدم الرئيس الفلسطيني لملك المغرب وللحكومة والشعب المغربي الشقيق ولعائلات الضحايا، بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا ثقته بأن تتجاوز المغرب آثار هذه الكارثة الطبيعية، وأن يحفظ الملك وشعبه الشقيق بكل خير واستقرار وسلام".

ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين

وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 و329 مصابا.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.