هل هناك توابع لزلزال المغرب؟.. البحوث الفلكية تجيب

زلزال المغرب.. شهدت دولة المغرب في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت وقوع زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ما أدى لوفاة ما يقرب من 296 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين نقلوا إلى المستشفى كحصيلة أولوية للزلزال.

زلزال المغرب

وسجل وقوع الزلزال في ضحايا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان، حيث كانت معظم الوفيات كانت في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها.

الهزات الارتدادية

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، ومن المتوقع أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي.

توابع زلزال المغرب

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال الذي المغرب كانت له توابع حيث سجلت مراكز رصد الزلازل المحلية والعالمية والاورومتوسطية عدد من الهزات الارتدادية خلال الساعات الاولى من حدوث الزلزال الرئيسي بدولة المغرب والذي بلغ قوته 6.9 على مقياس ريختر والذي حدث 1 صباحًا بالتوقيت المحلي.

هيئة المسح الجيولوجي

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تعليقا على زلزال المغرب، إن الزلازل بهذا الحجم في المنطقة غير شائعة ولكنها ليست غير متوقعة والعديد من المساكن في منطقة زلزال المغرب معرضة للاهتزاز.

وأضافت الهيئة،"من المعروف أن الزلازل الكبيرة في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط تنتج تسونامي كبيرة ومدمرة، وأحد الزلازل التاريخية الأكثر بروزا داخل المنطقة هو زلزال لشبونة في 1 نوفمبر 1755، الذي قدر حجمه من البيانات غير الآلية بنحو 8.0".

وتابعت: "يعتقد أن زلزال لشبونة عام 1755 قد وقع داخل أو بالقرب من صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق، الذي يحدد الحدود بين الصفائح الإفريقية والأوراسية قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال".