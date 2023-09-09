إيطاليا ومقدونيا الشمالية..كفة المنتخبين متساوية قبل مواجهة اليوم بتصفيات يورو 2024

يستضيف منتخب مقدونيا الشمالية نظيره الإيطالي، الساعة العاشرة الا الربع مساء اليوم، على ملعب ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات "يورو 2024".

إيطاليا ومقدونيا الشمالية.. كفة المنتخبين متساوية

وتعتبر مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية اليوم، هى الرابعة فى تاريخ مواجهات المنتخبين، فتقابل كلاهما ثلاثة مناسبات، حيث حقق كل منتخب الفوز مرة واحدة، بينما تعادلا في لقاء وحيد.

ـ تصفيات كأس العالم 2018.. إيطاليا ـ مقدونيا الشمالية ( 3 ـ 2 ) ذهابا.

ـ تصفيات كأس العالم 2018.. إيطاليا ـ مقدونيا الشمالية ( 1 ـ 1 ) إيابا.

ـ تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم إيطاليا “ الملحق الأوروبي ، نصف النهائي ”ـ مقدونيا الشمالية ( صفر ـ 1 ).

موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية



وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمبارة إيطاليا ومقدونيا الشمالية

وتذاع مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت 1 اتش دي.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط،ويأتى نظيره مقدونيا الشمالية فى المركز الرابع بنفس الرصيد.