عاجل
الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الماوفق 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة، فيشهد عدة مواجهات بمختلف البطولات.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة 

جدول مواعيد مباريات اليوم 

 مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم   

ـ الأوروجواي و تشيلي في تمام الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة والسعودية

ـ البرازيل و بوليفيا في تمام الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت القاهرةو السعودية

مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

ـ أذربيجان و بلجيكا  في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية.

ـ أوكرانيا و إنجلترا في تمام الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1

ـ مقدونيا الشمالية و إيطاليا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

ـ جمهورية الكونغو و السودان يقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية.

ـ المغرب و ليبريا يقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة الرياضية المغربية.

ـ السنغال و رواندا يقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباريات اليوم الودية

ـ ألمانيا ضد اليابان فى تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية.

الجريدة الورقية