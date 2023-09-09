مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة
تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الماوفق 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة، فيشهد عدة مواجهات بمختلف البطولات.
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم
ـ الأوروجواي و تشيلي في تمام الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة والسعودية
ـ البرازيل و بوليفيا في تمام الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت القاهرةو السعودية
مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024
ـ أذربيجان و بلجيكا في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية.
ـ أوكرانيا و إنجلترا في تمام الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1
ـ مقدونيا الشمالية و إيطاليا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
ـ جمهورية الكونغو و السودان يقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية.
ـ المغرب و ليبريا يقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة الرياضية المغربية.
ـ السنغال و رواندا يقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية.
مباريات اليوم الودية
ـ ألمانيا ضد اليابان فى تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية.