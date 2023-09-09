مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الماوفق 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة، فيشهد عدة مواجهات بمختلف البطولات.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم

ـ الأوروجواي و تشيلي في تمام الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة والسعودية

ـ البرازيل و بوليفيا في تمام الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت القاهرةو السعودية

مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

ـ أذربيجان و بلجيكا في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية.

ـ أوكرانيا و إنجلترا في تمام الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1

ـ مقدونيا الشمالية و إيطاليا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

ـ جمهورية الكونغو و السودان يقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية.

ـ المغرب و ليبريا يقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة الرياضية المغربية.

ـ السنغال و رواندا يقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباريات اليوم الودية

ـ ألمانيا ضد اليابان فى تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية.