القمر يقترن مع النجم بولوكس.. ظاهرة فلكية نادرة الأحد

تشهد سماء مصر والعالم، غدًا الأحد، ظاهرة فلكية نادرة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء "التوأم"، حيث يشرق القمر مقترنًا مع هذا النجم، ونراهما متجاورين في السماء باتجاه الشرق بغضون الساعة 2:20 صباحًا تقريبًا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

كما أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم.

كما أن التنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات، مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكان الفلكيون أولى الناس بدراسته، وليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، فضًلا عن بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان، أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.