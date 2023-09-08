ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بقرية عواجة فى أسيوط

تم تنظيم حملة توعوية في قرية عواجة بمركز ديروط في محافظة أسيوط، تحت إشراف الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط، وبتوجيه من الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط. وقد شملت هذه الحملة توعية النساء حول وسائل تنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبي بالمجان، إضافةً إلى توفير الأدوية المجانية في الوحدة الصحية لقرية عواجة والعيادة المتنقلة.

وقد قام فريق من الإدارة الصحية بديروط بتنظيم هذه الحملة، بمتابعة ورعاية من الدكتور محمود عبدالعاطي، مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية، ومرفت محمد مشرفة نوادي المرأة بالإدارة الصحية، ونجاه علي مشرفة الرائدات، وعبير عنتر مشرفة تمريض تنظيم الأسرة.

تمت خلال الحملة عقد ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية وسائل تنظيم الأسرة وفوائدها للنساء في القرية. شارك في التنظيم والتوعية ميرفت إبراهيم، مسئولة الإعلام بالإدارة الصحية بديروط.

تهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي الصحي لدى النساء في القرية، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة بشكل مجاني. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود وزارة الصحة للتوعية والتثقيف الصحي، بهدف تعزيز صحة المجتمع وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تلقت استحسانًا كبيرًا من جميع أفراد المجتمع في قرية عواجة، وقد أظهرت ردود الفعل الإيجابية على هذه المبادرة أهمية توفير الخدمات الصحية للمرضى وتعزيز التوعية الصحية في المجتمع.

تعتبر مثل هذه الحملات الوقائية والتوعوية أحد الأدوات الفعالة في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، وتعتبر خطوة مهمة نحو بناء مجتمع صحي ومستدام. يأمل المسئولون في أن يستمر هذا العمل الدؤوب في تحقيق رفاهية المجتمع وتحسين جودة الحياة لجميع الأفراد.

ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المجاني لنساء قرية عواجة

ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المجاني لنساء قرية عواجة

ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المجاني لنساء قرية عواجة

ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المجاني لنساء قرية عواجة

ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المجاني لنساء قرية عواجة

ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المجاني لنساء قرية عواجة

ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المجاني لنساء قرية عواجة