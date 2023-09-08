الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو رمزي يعلق على شخصيته في "حيلهم بينهم".. لم أكن مذيعا (فيديو)

الفنان عمرو رمزي
الفنان عمرو رمزي

علق الفنان عمرو رمزي، على شخصيته في برنامج المقالب الشهير “حيلهم بينهم”، قائلا: " الأدوار الفنية التي نقدمها في مثل هذه البرامج، لا يصح أن نطلق دور مذيع، لأنه لا يمك نلهذا  الشخص أن يكون مذيعا، بل يمثل دور مذيع”.

أول شخصية فنية أقدمها في حياتي

وأوضح عمرو رمزي، خلال حواره في برنامج "كلام ما بينا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم: "شخصيتي في حيلهم بينهم، تعتبر أول شخصية فنية أقدمها، لافتا إلى أنه يفكر دائما أن يصبح مذيعا، لكن يقف دائما أمام الأفكار التي سيقدمها.

وأشار الفنان عمرو رمزي، إلى أن فيلم “البطة الصفرا” حصل على أفضل دعاية في مصر، لافتا إلى مشاركته في العديد من المسلسلات الدرامية، مثل “المداح” و"بيت الشدة".

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