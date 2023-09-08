بث مباشر .. مشاهدة مباراة السعودية وكوستاريكا يلا شوت اليوم مباراة ودية

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السعودية وكوستاريكا يلا شوت اليوم مباراة ودية ، ملعب سانت جيمس بارك في إنجلترا يشهد مساء اليوم مواجهة كروية مثيرة تجمع بين منتخب السعودية ومنتخب كوستاريكا في إطار استعدادات المنتخبين للتحديات المقبلة. تعتبر هذه المباراة أكثر من مجرد مباراة ودية؛ إنها بداية حقبة جديدة للأخضر السعودي مع المدير الفني الإيطالي الخبير روبرتو مانشيني.

مانشيني يأتي ليغيّر النمط السعودي:

بعد الإعلان عن تعيين روبرتو مانشيني كمدير فني للمنتخب السعودي، يترقب الجميع بفارغ الصبر أولى مباريات الأخضر تحت قيادته. المدير الإيطالي الذي حقق نجاحات كبيرة في مسيرته التدريبية، يأتي ليغير النمط اللعبي للمنتخب السعودي ويسعى لتطوير أداء الفريق.

استعدادات قوية للتصفيات وكأس آسيا:

تأتي هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب السعودي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في قطر في يناير المقبل. يعكف الأخضر على تجهيز نفسه بشكل قوي لهذه البطولات الكبرى، والمباراة مع كوستاريكا تمثل فرصة ذهبية لاختبار اللاعبين وضبط الخطط والاستراتيجيات.

التحديات أمام المنتخب الكوستاريكي:

من ناحية أخرى، يأمل منتخب كوستاريكا في تحقيق نتائج إيجابية في هذه المباراة الودية. يعد منتخب كوستاريكا واحدًا من أقوى المنتخبات في أمريكا الوسطى والكاريبي، وهو يسعى لتعزيز مكانته ورفع معنويات لاعبيه قبل المشاركة في التصفيات والبطولات القادمة.

من المؤكد أن المباراة ستكون مثيرة ومشوقة لعشاق كرة القدم حول العالم. ستكون هذه الفرصة لمشاهدة كيف سيتأقلم المنتخب السعودي مع تغيير المدرب وكيف سيسعى مانشيني لتحقيق تحسين في أداء الفريق. من ناحية أخرى، ستكون فرصة لرؤية إمكانيات منتخب كوستاريكا وقوته التنافسية.

إن مباراة السعودية وكوستاريكا تمثل لحظة مهمة في عالم كرة القدم الدولية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق النجاح في البطولات الكبرى المقبلة. يبقى على عشاق الساحرة المستديرة متابعة هذه المواجهة بشغف وحماس، مع الأمل في أن تكون بداية موفقة للمنتخبين في مسيرتهما الرياضية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية وكوستاريكا | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية وكوستاريكا | من هنـــــا

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية

القناة الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية هي SSC1 مجانًا عبر القناة SD للموجودين داخل السعودية، وباشتراك خاص عبر القناة HD.

تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية

قناة SSC HD 1، الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية، مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط، وتجدها من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC 1

التردد : 12380

: 12380 الاستقطاب : أفقي

: أفقي الترميز : 27500

: 27500 التصحيح: 3/4

مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية

البث المباشر لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية سيكون متاحًا مجانًا عبر تطبيق شاهد بتقنية SD، ويمكن متابعته بتقنية HD من خلال الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".