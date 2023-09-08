نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، في شن حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتيّ "القاهرة- الجيزة"، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج إيجابية.

ضبط المسئولين عن 6 مصانع دون ترخيص فى القاهرة والجيزة

وفي مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط "6 مصانع- محل" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "7,120 طن مواد غذائية- 3,75 طن لحوم مُصنعة- 576 لتر زيت طعام- 2080 عبوة كانز- 2040 زجاجة مياه معدنية- 1,270 كيلو جرام دواجن- 420 كيلو جرام دهون- 1,310 كيلو جرام لحوم مُجمدة- 1,620 طن مخللات ولحوم وأسماك مُجمدة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال حماية الثروة الزراعية: "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية" تم ضبط "2 مخزن- محل- عيادة بيطرية" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "10,250 طن أعلاف حيوانية- 127 عبوة أدوية بيطرية- 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية" دون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

" كسبت جايزة".. حيلة نصاب المنيا للاستيلاء علي أموال المواطنين

كما نجحت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.

تحريات عن نصاب المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط أخطر عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وسلاح في منيا القمح

جح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، في ضبط عاطل بالشرقية لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح).

بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية وخزينة – عدد من الطلقات - ميزان حساس - مبلغ مالي) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.