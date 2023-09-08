"متزعلوش".. دكتور يكشف خطورة القلب المكسور وينصح بعدم الحزن

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقًا: “إن الزعل يتعب القلب ويكسره”.

أضاف، أستاذ أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقًا، أن هناك حالات إكلينيكية واقعية نشهدها، "لقلوب مكسورة" موضحًّا في صور نشرها على صفحته الشخصية في فيسبوك لقلوب، قائلًا: "القلب اللي ع اليمين في الصورة قلب مكسور، شايفينه ضعيف وانكمش ازاي، والقلب اللي على الشمال قلب سليم شايفينه محتفظ بقوامه وشكله ووظيفته ازاي".

أوضح، أن الزعل والصدمات العاطفية والفشل في الحب، وفقدان الأحبة يكسر القلب، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن ينتهي بموت مفاجئ.

لفت إلى أن الزعل ينشط الإدرينالين والنور أدرينالين، ويحبط إفراز هورمونات السعادة مثل السيروتونين، موضحًّا أنه يؤدى إلى شلل في عضلة القلب، وترهله وتمدده.

يظهر القلب مثل البالون، لافتًا إلى أن العلماء وصفوا هذه الحالة بمتلازم القلوب المنكسرة، وهي منكسرة عاطفيًا وعضويًا "Broken heart syndrome".

وقال الدكتور جمال شعبان: “إن الله نصحنا في القرآن الكريم بألا نحزن، ويقول عن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأهل الجنة شكروا الله ليس علي الجنات، والأنهار والعيون والفاكهة والغلمان والحور، لكن شكروه لأنه ذهب عنهم الحزن”.

ناصحا الجميع بعد الزعل أو الحزن حتى لا يؤدي ذلك لكسر القلب والوفاة.