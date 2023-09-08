للتاريخ.. ألمانيا تقصي الولايات المتحدة الأمريكية وتصعد لنهائي بطولة العالم للسلة

في مباراة للتاريخ نجح منتخب ألمانيا لكرة السلة في إقصاء منتخب الولايات المتحدة الامريكية من كأس العالم وذلك بعد فوزه بنتيجة ١١٣ / ١١١ ليتأهل منتخب ألمانيا الى المباراة النهائية لملاقاة منتخب صربيا بينما فشل منتخب الولايات المتحدة الامريكية في التأهل للمباراة النهائية للنسخة الثانية على التوالي بعدما خرج في نسخة ٢٠١٩ من الدور ربع النهائي امام منتخب فرنسا .

المباراة تعد تاريخية نظرا لكونها الأعلي تسجيلا للنقاط في تاريخ مباريات الدور نصف النهائي لبطولات كأس العالم لكرة السلة وايضا كونها المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب ألمانيا الى المباراة النهائية في كأس العالم .

المباراة أكدت تصريحات ستيف كير مدرب منتخب الولايات المتحدة الامريكية قبل المباراة الذي أكد صعوبة المباراة وان منتخب ألمانيا هو أحد اقوى المنتخبات في الوقت الحالي.

كان المنتخب الألماني هو الطرف المتفوق طوال احداث المباراة حتى وصلت النتيجة ٩٤ / ٨٤ لمصلحة المنتخب الألماني قبا دقيقتين ونصف من نهاية الربع الثالث من المباراة .منتخب الولايات المتحدة الامريكية حاول تقليل الفجوة في الربع الرابع ونجح بالفعل في الوصول بالنتيجة الى ١٠٦ / ١٠٣ ثم ١٠٨ / ١٠٧ قبل النهاية بدقيقة واحدة الا ان عمالقة ألمانيا اندي اوبست و شرودر نجحوا في التفوق مجددا ١١١ / ١٠٧ وحافظوا على الفوز الى النهاية بنتيجة ١١١ / ١٠٨ .

كان لاعب منتخب ألمانيا اندي اوبست هو نجم اللقاء الاول حيث نجح في تسجيل ٢٤ نقطة و ٦ تمريرات حاسمة خلال المباراة وظهر بمستوى هائل دفاعا وهجوما .