باتشيكو: معسكر تركيا كان مثاليا وجاهزون للمنافسة على كل البطولات

أشاد مسئولو نادي بيراميدز بالتنظيم الرائع من جانب شركة non stop الهولندية لمعسكر الفريق الذي أقيم على مدى ١٤ يوما مؤخرا في مدينة بوردور التركية القريبة من أنطاليا، استعدادا للموسم الجديد.

ووصف مسئولو بيراميدز المعسكر بالمثالي والأفضل على الإطلاق في ظل الإمكانيات الهائلة التي توفرت للجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد البعثة للإعداد بأفضل شكل ممكن، حيث أشاد البرتغالي جايمي باتشيكو بالمعسكر مؤكدا أنه المكان المثالي للإعداد واستغله ليكون الفريق جاهزا للمرحلة المقبلة، واستفاد منه بيراميدز كثيرا ونفذ الجهاز الفني فكره مع المجموعة بالكامل سواء الجدد أو القدامى ووصل الفريق لمرحلة كبيرة من التجانس قبل بداية الموسم وضربة البداية أمام الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

وشدد باتشيكو على أن المعسكر كان مثاليا ومكانه ممتاز بعيدا عن المدن الكبيرة ووسط الجبال في تركيا وكان تركيز الجميع فقط على التدريبات والجيمانزيوم، ومشيدا كذلك بخوض الفريق لأربع مباريات ودية في المعسكر عادت بفائدة كبيرة على المجموعة، وموضحا أن المعسكر سيكون سببا في دخول الفريق للموسم الجديد بأفضل صورة وجاهزية لحصد كل البطولات.

من جانبه أوضح عمر نايل مسئول الشركة على أنه لمن دواعي الفخر تنظيم معسكر بيراميدز في تركيا خاصة وأنه سبق له تنظيم العديد من المعسكرات والمباريات الودية سواء للنادي الأهلي ٣ مرات سابقة أو منتخب مصر الأولمبي في إسبانيا وقت تولي شوقي غريب المهمة، وسعيد بالتعامل مع نادي بيراميدز.

شدد على أنه يسعى لأن يغير مفهوم معسكر الإعداد بأن يكون حدثا رياضيا شاملا وأن يليق بالفرق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تضم الشركة بعض المصريين وعلى رأسهم سيد عامر.