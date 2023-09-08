بيراميدز راحة يومين قبل الإعداد للجيش الرواندي

منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة بعد نهاية المعسكر والعودة للقاهرة.



على أن يعود الفريق بداية من الأحد المقبل لاستئناف تدريباته قبل السفر إلى رواندا وخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الأحد ١٧ سبتمبر الجاري.



وكانت بعثة بيراميدز خاضت معسكر في تركيا لمدة أسبوعين استعدادا للموسم الجديد، وضربة البداية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وخاض بيراميدز 4 مباريات في معسكر تركيا، حقق فيها الفريق الفوز بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على ليماسول القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل، ثم الفوز على فارساك أنطاليا بسباعية نظيفة، والفوز على ألتينوردو أزمير التركي بهدف دون مقابل، قبل ختام المعسكر بالفوز على إسبرطة سبور التركي بثلاثة أهداف دون مقابل.

