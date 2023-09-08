الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز راحة يومين قبل الإعداد للجيش الرواندي

بيراميدز
بيراميدز

منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة بعد نهاية المعسكر والعودة للقاهرة.

على أن يعود الفريق بداية من الأحد المقبل لاستئناف تدريباته قبل السفر إلى رواندا وخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الأحد ١٧ سبتمبر الجاري.

وكانت بعثة بيراميدز خاضت معسكر في تركيا لمدة أسبوعين استعدادا للموسم الجديد، وضربة البداية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض بيراميدز 4 مباريات في معسكر تركيا، حقق فيها الفريق الفوز بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على ليماسول القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل، ثم الفوز على فارساك أنطاليا بسباعية نظيفة، والفوز على ألتينوردو أزمير التركي بهدف دون مقابل، قبل ختام المعسكر بالفوز على إسبرطة سبور التركي بثلاثة أهداف دون مقابل.
 

مواد متعلقة

بيراميدز يعلن تعاقده مع عمر شادي رسمياً

بيراميدز يفوز بثلاثية على إسبرطة سبور التركي في رابع الوديات

تشكيل بيراميدز لمواجهة إسبرطة التركي وديًا

أزمات بيراميدز مع الأهلي..ما بين مؤيد ومعارض

موعد مباراة بيراميدز وإسبرطة سبور التركي الودية اليوم

وزارة الرياضة: تعجبنا من بيان بيراميدز وانتخابات الزمالك تسير بشكل حضاري

وزارة الرياضة: لسنا جهة إختصاص لبحث شكوى بيراميدز ضد قناة الأهلي

بيان وزارة الشباب والرياضة عن شكوى نادي بيراميدز ضد القيعي والمنيسي
الجريدة الورقية