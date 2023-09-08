بالتوست.. طريقة تحضير أم علي في دقائق

أم علي من الحلويات الشهية التي يحبها الجميع، فتتميز بمذاقها اللذيذ المليء بالحليب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير أم علي بخبز التوست السريع.



المقادير

- خبز التوست : باكيت (أبيض)

- حليب : لتر (سائل)

- حليب مركز محلى : علبة (مكثف)

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- كريمة : كوب (للحلويات / سائلة)

- جوز الهند : ربع كوب

-زبيب : ربع كوب

-فستق حلبي : ربع كوب





طريقة التحضير