بالتوست.. طريقة تحضير أم علي في دقائق
أم علي من الحلويات الشهية التي يحبها الجميع، فتتميز بمذاقها اللذيذ المليء بالحليب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير أم علي بخبز التوست السريع.
المقادير
- خبز التوست : باكيت (أبيض)
- حليب : لتر (سائل)
- حليب مركز محلى : علبة (مكثف)
- القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)
- كريمة : كوب (للحلويات / سائلة)
- جوز الهند : ربع كوب
-زبيب : ربع كوب
-فستق حلبي : ربع كوب
طريقة التحضير
- أزيلي أطراف خبز التوست باستخدام سكين حادة.
- قطعي خبز التوست لمكعبات صغيرة الحجم، وضعيها في صينية الفرن، وأدخلي الصينية للفرن حتى يتحمص.
- صبي الحليب بقدر على النار، ثم أضيفي الحليب المكثف المحلى، والقرفة المطحونة، وكريمة الحلويات السائلة، وحركي حتى يغلي الخليط.
- ضعي قطع التوست المحمصة بطبق الفرن، ثم صبي خليط الحليب فوقها.
- زيني بجوز الهند، والزبيب، والفستق الحلبي.
- ادخلي الطبق للفرن مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.