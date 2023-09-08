سحب 35841 عينة مياه بالفيوم خلال أغسطس للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية

أعلن المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتجميع وتحليل 35841 عينة مياه شرب وصرف صحي وصرف صناعي خلال شهر أغسطس الماضى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مقسمة إلى 35258 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة و528 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي، و 55 عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأوضح " النجار" أن الهدف من سحب وتحليل عينات مياه الشرب هو التأكد من حصول كل مواطن على كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية ووضع الإجراءات التصحيحية فى حالة الخروج عن الحد المسموح.

كما أن الهدف من سحب عينات من مياه الصرف الصحي المعالجة هو التأكد من مطابقة السيب النهائي للمواصفات للحفاظ على البيئة من التلوث.

أجهزة وبرامج متطورة

وأكد أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمعاملها واستحداث أجهزة جديدة وبرامج متطورة لرصد أي تغيرات بنوعية وجودة المياه والعمل على مواكبة التطور في إنتاج مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي

وفى نفس السياق أفادت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة أن القطاع بمختلف إدارته يعمل على مدار اليوم بسحب وتحليل العينات للتأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب بجميع مراحل الإنتاج داخل محطات انتاج المياه ومن شبكات التوزيع ومنازل المواطنين، ومراقبة مياه الصرف الصحي المعالجة لضمان الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

ومن جهة أخرى أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات والصعوبات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجاري الانتهاء من تنفيذها بمركزي اطسا ويوسف الصديق مع مراعاة تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة، وضرورة استجابة شركات المقاولات للملاحظات التي يتم رصدها والعمل على تلافيها.

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